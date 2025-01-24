ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥ê¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥©¥í¥ï¡¼340ËüÄ¶¤Î¡ÈÂç¿Íµ¤ÂæÏÑ¥Á¥¢¡É¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÈÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Î¿ô¡¹¡Ê15Ëç¡ËºòÇ¯2·î15Æü¡¢ÂæÏÑ¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ö³ÚÅ·¥â¥ó¥­¡¼¥º¡×¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±·î26Æü¤ËÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¸ø¼°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥º¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥ê¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¡£Æ±Ç¯7·î10Æü¤Ë