女流将棋・中七海（ななみ）女流三段が２４日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指された第４７期女流王将戦予選第１２ブロック決勝で北村桂香女流二段に先手番の９１手で勝ち、予選を突破した。一日で３勝を挙げ、昨年１２月のデビューから５連勝で本戦切符を勝ち取った。本戦は、今月２２日のプロ棋士編入試験五番勝負最終局（２勝３敗＝不合格）で世間の注目を浴びた西山朋佳女流王将＝白玲、女王＝への挑戦権をかけた１６人で