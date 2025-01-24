株式投資に手を出した三好理乃。営業本部のエリート・広尾に＜株式アプリ＞を開いているところを目撃されてしまう。【第3話】そんな中、”投資サークル”への参加を勧められ……？文春オンラインがお届けするビターな現代寓話、毎月第4金曜日更新です。＜第3話に続く＞★最新2巻が発売中！★★過去回は、電子書店コミックシーモア様にて先行配信中！★（らんこくみ,タナカトモ）