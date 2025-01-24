飛び猫は、猫の日である2025年2月22日(土)に黒猫だけの猫写真展「黒猫フェスティバル」を工房33ギャラリーで開催します。 黒猫フェスティバル  2025年2月22日(土)■営業時間11時〜17時■入場料500円(税込)■会場〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目13番22号第25宮庭マンション209号室工房33ギャラリー■参加する写真家五十嵐健太、岡崎王子、小林洋介、久野大介、あっきー、長倉陽菜野、クラゴン親方、その他&