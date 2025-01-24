青森の恵みを味わうクラフトビール「OIRASE Brewery」は、2025年2月1日より、青森りんごを贅沢に使用したフルーツエール「AWA Hour(あわあわー)」の販売を開始します。 OIRASE Brewery「AWA Hour(あわあわー)」 青森の恵みを味わうクラフトビール「OIRASE Brewery」は、2025年2月1日より、青森りんごを贅沢に使用したフルーツエール「AWA Hour(あわあわー)」の販売を開始。■概要青森県十和田市に拠点を置くクラフトビー