キコークリエイトは、兵庫県の淡路島に、ハワイアンリゾート気分が満喫できるグランピングトレーラーや飲食店などのテナントが並ぶ「Awaji Lanikai Square(アワジ ラニカイ スクエア)を2025年3月1日(土)にグランドオープンします。 Awaji Lanikai Square  キコークリエイトは、兵庫県の淡路島に、ハワイアンリゾート気分が満喫できるグランピングトレーラーや飲食店などのテナントが並ぶ「Awaji Lanikai Square(ア