「卓球・全日本選手権」（２４日、東京体育館）女子シングルス６回戦が行われ、パリ五輪代表でジュニアの部３連覇を決めた張本美和（木下グループ）は、佐藤瞳（ミキハウス）を４−０で下し、１６歳７カ月での史上最年少優勝に向けて、まずは８強入りを果たした。「４試合目が終わった後、パット型の選手だったので耐えられるかなという不安はあった」と、カットを得意とする相手に警戒して臨んだ。しかし、「試合に集中して