GALLERIA（ガレリア）の体験型eスポーツ専門店『GALLERIA esports Lounge』では、1月23日より店舗に期間限定で『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（ファイナルファンタジーVII リバース）仕様の特別デザイン装飾を施している。 参考：【写真】バスターソードなど『FFVII リバース』仕様の特別デザイン装飾 秋葉原駅から徒歩4分の『GALLERIA esports Lounge』は、ゲームやeスポ&#12540