日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。九龍城砦を舞台にしたドラマチックなアクション超大作!***『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』評点:★4.5点(5点満点)©2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved.魔窟「九龍