Ä¹À¸¤­¤ÎÈë·í¤Ï²¿¤«¡£ÌÈ±Ö¤Ë¾Ü¤·¤¤ÂçºåÂç³Ø¤ÎµÜºä¾»Ç·Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°ì³µ¤Ë¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÌÈ±Ö³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢±¿Æ°¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6¤Ä¤Î¸úÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î·ò¹¯¤ÏÌÈ±Ö¤Ç¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Vadym Petrochenko¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Vadym Petrochenko¢£¾Ð¤¦¤³¤È