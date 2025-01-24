県はきょう、令和7年度（2025年度）の山形県公立高等学校入学者選抜、推薦・連携型及び前期（特色）選抜試験の志願状況を発表した。 【写真を見る】令和7年度（2025年度）山形県公立高校入試推薦・連携型及び前期（特色）選抜志願倍率発表全高校掲載 公立高校全体の志願倍率は1.08倍。去年は0.96倍で、今年は去年より0.12ポイント上昇した。 学科の傾向としては、看護科、商業科において高い倍率となった。 各志願倍率は画