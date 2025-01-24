ベストセラー作家、吉田修一の短編集「犯罪小説集」を瀬々敬久監督が映画化した「楽園」が日本映画専門チャンネルで2月17日（月）に放送される。青田に囲まれたさびれた集落のY字路で起きた少女失踪事件によって、村の人々が疑心暗鬼になり、同調圧力が人を追い込む理不尽さが痛烈に描かれている。 (左から)それぞれの思惑で行動する紡(杉咲花)、豪士(綾野剛)、善次郎(佐藤浩市)■どのような解釈もできる奥行きの深い演技！本作で