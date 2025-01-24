元ＡＢＣテレビのアナウンサーで現在はフリーのヒロド歩美（３３）が２３日、インスタグラムを更新。ロッテからポスティングシステムを利用し、ドジャースとマイナー契約で合意した佐々木朗希投手（２３）との思い出写真を公開した。２４時間で消えるストーリーズ機能を利用し、高校日本代表を取材した時に撮影した佐々木、奥川恭伸投手＝ヤクルト＝、西純矢＝阪神＝ら４選手と撮影した写真を「佐々木朗希投手の背番号が＃１１