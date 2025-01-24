天皇陛下をはじめ皇族方の護衛を担う皇宮警察本部の年頭視閲式が24日、皇居・東御苑であり、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが出席した。皇宮警察の年頭視閲式で分列行進を見る天皇、皇后両陛下と長女の愛子さま=2025年1月24日午前10時16分、皇居・東御苑、代表撮影愛子さまの出席は初めて。皇宮警察は両陛下、皇族方の身辺の護衛や、皇居や赤坂御用地など皇室の施設の警備を担う警察庁の付属機関だ。視閲式には皇宮護衛官約26