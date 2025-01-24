【モデルプレス＝2025/01/24】社会学者の古市憲寿氏が24日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。23日に芸能界引退を発表した中居正広との過去ショットを公開した。【写真】古市憲寿氏、中居正広との貴重な過去ショット◆古市憲寿氏、中居正広との過去ショット公開テレビ朝日系「中居正広の土曜日な会」（毎週土曜12時〜）にレギュラー出演していた2人。打ち切りになり「本当なら今頃は、『中居正広の土曜日な会』の収録のある時間で