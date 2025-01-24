日本銀行は金融政策決定会合で、追加の利上げを行い、政策金利をこれまでの0.25％から0.5％に引き上げることを決めました。先ほど終わった会見で、日銀の植田総裁は利上げ判断にあたって、最後まで見極めていたトランプ政権発足が経済に与える影響について、「金融市場は全体として落ち着いている」と説明しました。日本銀行植田和男総裁「トランプ大統領が就任し政策の大きな方針が示されつつありますが、その後の国際金融市場