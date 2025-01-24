初売りでにぎわう東京都内の百貨店＝2024年1月日本百貨店協会が24日発表した2024年の全国百貨店売上高は5兆7722億円となり、新型コロナウイルス禍前の19年（5兆7547億円）を5年ぶりに上回った。既存店ベースでは前年比6.8％増で、4年連続プラスだった。免税売上高は85.9％増の6487億円と、2年連続で過去最高となった。23年5月にコロナが5類に移行したが、百貨店業界では秋以降に本格的に客足が回復。24年はインバウンド（訪日