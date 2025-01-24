【マインクラフトでおふろスタディ ひらがな・カタカナひょう＆ABCポスター】 1月24日 発売 価格：1,100円 西東社は、「マインクラフトでおふろスタディ ひらがな・カタカナひょう＆ABCポスター」を1月24日に発売した。価格は1,100円。 本商品はサンドボックスゲーム「マインクラフト」のキャラクターたちを使った知育商品。お風