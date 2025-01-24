シンフォーエバー（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父コンプレキシティ）とミストレス（牝３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）がサウジダービー・Ｇ３（２月２２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場、ダート１６００メートル）の招待を受諾した。なお、シンフォーエバーはアルライヤンマイル・カタールＧ２（２月１５日、アルライヤン競馬場、芝１６００メートル）の招待もすでに受諾している。また、キラーアビリティ（牡６歳