日本時間１７時１５分に仏製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（1月）、非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（1月）17:15 予想42.2 前回41.9 （製造業PMI（購買担当者指数）) 非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（1月）17:15 予想49.3 前回49.3 （非製造業PMI（購買担当者指数）)