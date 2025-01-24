広東省東莞市のアト秒科学センターの実験室で、先進アト秒レーザー施設に応用される高性能レーザーを調整する科学研究員。（１月１０日撮影、東莞＝新華社記者／毛思倩）【新華社北京1月24日】中国の2024年の発明特許出願件数は前年比13.5％増の104万5千件、商標の登録数は9.1％増の478万1千件、1万人当たりの高価値特許保有件数は24年末時点で14件となった。国の有効な特許の保有件数は475万6千件に上り、世界で初めて400万件を