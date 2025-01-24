皇宮警察の年頭視閲式の会場に到着された天皇、皇后両陛下と長女の愛子さま＝24日午前、皇居・東御苑（代表撮影）天皇、皇后両陛下は24日、皇居・東御苑で皇宮警察本部の年頭視閲式を視察された。長女愛子さまも初めて出席した。音楽隊を先頭に特別警備隊や護衛に使われるサイドカー、護衛馬部隊など約260人で行進した。ご一家は説明を受け、にこやかに見守っていた。皇宮警察の直江利克本部長はあいさつで、今年は戦後80年の