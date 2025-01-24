囲碁の女流本因坊就位式で允許状を披露する藤沢里菜女流本因坊＝24日午後、東京都内囲碁の第43期女流本因坊戦（共同通信社主催、JA共済連、共栄火災協賛）5番勝負で5連覇を果たした藤沢里菜女流本因坊（26）の就位式が24日、東京都内のホテルで行われた。藤沢女流本因坊は謝辞で「女流本因坊戦では2連勝の後、3連敗して失冠した苦い思い出があり、今期はその経験を生かすことができた」と述べ「連覇は大変だが、少しでも多く積み