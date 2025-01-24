オウム真理教による地下鉄サリン事件から10日後の1995年3月30日、国松孝次警察庁長官が銃撃され瀕死の重傷を負った事件は、2010年に未解決のまま時効を迎えた。時効成立時の警視庁公安一課長・栢木國廣や“薩摩隼人” 石室紀男警部（仮名）らが入った特別捜査本部は、現場周辺でオウム真理教幹部の矢野隆（仮名）の目撃情報を得た。別の件で逮捕された矢野は調べに対し、テレビ朝日への“長官銃撃事件犯行声明電話”はオウム信者の