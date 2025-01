韓国俳優チョン・ソミンが出演した連続ドラマ『霊魂修繕工』(2020年)のリバイバル放送が、CSホームドラマチャンネルで23日から始まった。【写真】『霊魂修繕工』シン・ハギュン&チョン・ソミンが織りなすヒーリングラブロマンスチョン・ソミンは、『イタズラなKiss〜Playful Kiss』『この恋は初めてだから〜Because This is My First Life』『空から降る一億の星』『還魂』などに出演し、韓国版の『パパとムスメの7日間』や