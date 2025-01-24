ボーイズグループオーディション番組『UNIVERSE LEAGUE』第9話にて、日本人練習生のダイスケがファイナル進出を決めた。【映像】沖縄出身の15歳の練習生『UNIVERSE LEAGUE』は、ガールズグループUNISを輩出した『UNIVERSE TICKET』の2ndシーズンとなるグローバルボーイズグループオーディション番組。今回は42人の参加者がそれぞれ「BEAT」「GROOVE」「Rhythm」の3チームに分かれ、デビューを掴むためにリーグ戦形式で競い合っ