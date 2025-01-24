カブスの今永昇太投手（３１）が２４日、ＡＮＡビジネスジェット株式会社（ＡＢＪ）とサポート契約を締結し、羽田空港ＡＮＡ格納庫で行われた発表会に出席した。今永はプライベートジェット機から青色のネクタイをつけたスーツ姿で報道陣の前に登場。ＡＢＪの世継崇社長とともにお互いに肩を組ながらそれぞれの手を飛行機の翼に見立ててジェット機ポーズを取って会場を笑わせた。同社は米国のほか、日本、世界各地においてオ