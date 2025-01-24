カブスの今永昇太投手（３１）が２４日、ＡＮＡビジネスジェット株式会社（ＡＢＪ）とサポート契約を締結し、羽田空港ＡＮＡ格納庫で行われた発表会に出席した。今永はプライベートジェット機から青色のネクタイをつけたスーツ姿で報道陣の前に登場。ＡＢＪの世継崇社長とともにお互いに肩を組ながらそれぞれの手を飛行機の翼に見立ててジェット機ポーズを取って会場を笑わせた。同社は米国のほか、日本、世界各地においてオ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. フジ説明会 涙流す社員の姿も
- 2. 中居氏と距離を置く地元民のワケ
- 3. GACKT 中居氏引退に「裏がある」
- 4. 中居が引退発表 女性トラブル
- 5. 中居 引退発表もさらなる窮地か
- 6. 引退の中居氏 高級賃貸を退去か
- 7. 中居氏の問題 女性側がコメント
- 8. 中居氏「降板」告げたときの様子
- 9. 性加害を謝罪も「ドン引き」の声
- 10. 中居氏引退文 FC版と公式で違い
- 1. フジに訪れる「最悪の番組編成」
- 2. 「一晩」フジ副会長の発言が波紋
- 3. 新ウイルス 日本各地で大流行か
- 4. 内臓が出ている 岐阜で切りつけ
- 5. 水原被告に賠償金26億円を求刑
- 6. ライオン フジに補償請求へ
- 7. 1件500円 Uber配達員が闇バイト?
- 8. 受験生死亡 容疑者家族の異変
- 9. 月9ドラマ止まる フジ社員の叫び
- 10. フジ社長 一般感覚の著しい欠如
- 1. 出生数 初めての70万人割れへ
- 2. 悪口言う人は認知症リスク3倍か
- 3. 本田圭佑考案の4人制サッカーに見出す可能性 通信会社大手auが全国大会『4v4』を通して目指すスポーツ文化の未来とは
- 4. ラッパー 逮捕前の投稿に衝撃
- 5. 皇室利用? 小室さんの母に入る額
- 6. フジ大株主 前から日枝体制指摘
- 7. 体調悪いマンボウ「人」見て回復
- 8. 髪やゴキブリ混入? 販売元の対応
- 9. 結婚半年で夫がうつ病 妻の苦悩
- 10. 老舗焼肉店で4万未会計 一部始終
- 1. ドイツ国民が最も忌み嫌う2人
- 2. チーズ1日4kg 脂質溢れ手が黄変
- 3. 中国で日本人男児死亡 男に死刑
- 4. ウクライナで日本人義勇兵死亡か
- 5. 6年交際で結婚発表 密着キスも
- 6. 世界最大の氷山 島に衝突の恐れ
- 7. 英BBC 日本芸能界はタブーと直面
- 8. ケネディ氏暗殺 文書公開命じる
- 9. 女性YouTuber脅迫の3人 全員保釈
- 10. 7歳の実の娘に性的暴行 韓国衝撃
- 1. 「自宅の無断貸し出し」相次ぐ
- 2. 三菱 合流見送り報道にコメント
- 3. 40代で老害 予防のための意識
- 4. 再雇用で収入増→衝撃事実に蒼白
- 5. マイナ免許証 メリットと注意点
- 6. 中居問題 東宝がフジに調査要望
- 7. ユニクロ「抜き打ち」柳井氏激怒
- 8. 電気代に表れる「お金の使い方」
- 9. 三菱自 ホンダ日産合流見送りへ
- 10. 免許取り立てJKがレクサス 反響
- 1. 「ロレックスが暴落」は本当か?
- 2. iPhone SE4とiPhone16 性能同じ?
- 3. OpenAIがブラウザを介して実行される複雑なタスクを自動化するAIエージェント「Operator」をChatGPT向けに開発中で間もなくリリース予定と報じられる
- 4. Amazonセール開幕 注目商品は?
- 5. THE NORTH FACEが最大42%オフに
- 6. iPhone 15 Pro Maxが最大26%オフ
- 7. ソニー BD&録音用MDの生産終了へ
- 8. AmazonでAnker製品が最大33%OFF
- 9. 映画「恐い間取り」続編公開へ
- 10. HARIO商品が最大66%オフ
- 1. 水原被告「著しく低賃金」主張
- 2. 嘘でしょ! 池脇千鶴の衝撃ビジュ
- 3. 水原被告 送金頼む生々しい音声
- 4. まさかの結婚に陸上ファン驚き
- 5. 水原氏 大谷がくれた930万着服か
- 6. 青学大・原監督 ホンダを猛批判
- 7. 朗希 ロッテ先輩ブチ切れの過去
- 8. イチロー氏の発言が「怖すぎる」
- 9. 内田氏 日本人MF警察沙汰に意見
- 10. J3に大物助っ人電撃加入で騒然
- 1. フジ説明会 涙流す社員の姿も
- 2. 中居氏と距離を置く地元民のワケ
- 3. GACKT 中居氏引退に「裏がある」
- 4. 中居が引退発表 女性トラブル
- 5. 中居 引退発表もさらなる窮地か
- 6. 引退の中居氏 高級賃貸を退去か
- 7. 中居氏の問題 女性側がコメント
- 8. 中居氏「降板」告げたときの様子
- 9. 性加害を謝罪も「ドン引き」の声
- 10. 中居氏引退文 FC版と公式で違い
- 1. 年上シンママと結婚の息子許せず
- 2. 初代C.C.ガールズ 不仲説の真相
- 3. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 4. 定番だったのに 4つのNGメイク
- 5. 小1女児がカツアゲ?娘に聞き困惑
- 6. たかがパート 発言の元夫に復讐
- 7. タレて見える「老けブラ」を紹介
- 8. 授乳こっちでやれ 義父にイラッ
- 9. 女子社員おすそわけで夫体調不良
- 10. 夫の不倫相手から証拠届くも無視