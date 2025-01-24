【モデルプレス＝2025/01/24】乃木坂46の与田祐希が2月12日に発売する3rd写真集「ヨーダ」（光文社）より、先行カット第10弾が解禁された。【写真】乃木坂46与田祐希、美ボディ際立つ水着ショット◆与田祐希、ウォンバットとの対面ショット解禁先行カット公開第10弾は、オーストラリアロケでいちばん叶えたかったというウォンバットとの対面ショット。大阪府池田市のウォンバット応援大使を務める与田には「ウォンバットの故郷に行