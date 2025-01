Travis Japan「Say I do / Tokyo Crazy Night」通常盤(初回プレス) 3月5日リリースのTravis Japan、ダブルAサイドシングルで初のCDシングルとなる「Say I do / Tokyo Crazy Night」のジャケット写真が公開された。【写真】Travis Japan「Say I do / Tokyo Crazy Night」ジャケ写一覧今作は、宮近海斗が葵わかなさんとW主演を務めるテレビ朝日オシドラサタデー「ホンノウスイッチ」(1月11日スタート)の主題歌「Say