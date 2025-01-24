全豪オープン・ジュニアの女子シングルス準決勝でプレーする園部八奏＝メルボルン（共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン・ジュニアは24日、メルボルンで女子シングルス準決勝が行われ、第4シードの園部八奏（与野TC）が第1シードのオーストラリア選手に6―3、6―4でストレート勝ちし、準優勝した昨年の全米オープン・ジュニアに続く決勝進出を果たした。