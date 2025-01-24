Kentaro SugiyamaTakahiko Wada［東京２４日ロイター］ - 日銀の植田和男総裁は２４日、金融政策決定会合後の会見で「現在の実質金利は極めて低い水準にある」との認識を示し、今後も日銀の経済・物価見通しが実現していけば、それに応じて政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことに変わりはないと述べた。調整のペースやタイミングは経済・物価情勢次第であり、予断は持っていないと語った。日銀は今回の会合