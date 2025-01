2025年1月23日にGoogleがAndroid 16のベータ版を公開しました。公開されたベータ版には「タブレットや折りたたみ式デバイスでのウィンドウサイズ制限の撤廃」「ライブアップデートの導入」「Advanced Professional Video(APV)コーデックのサポート」などが含まれています。Android Developers Blog: The First Beta of Android 16https://android-developers.googleblog.com/2025/01/first-beta-android16.htmlAndroid 16's first