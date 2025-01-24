¡Ö´¨¤¤¤«¤é´é¤â¥Ñ¥ê¥Ã¤È¥¹¥Ã¥­¥ê¡×¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¡Ê26¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²°³°¥µ¥¦¥Ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Î¿§¡¹¡Á¡£Á¬Åò¤ÎÃæ¤â¥µ¥¦¥Ê¤â¤¤¤¤¤±¤ÉºÇ¶á¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥µ¥¦¥Ê¹Ô¤¯¤Î¤â¥Ï¥Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î»þ´üÆþ¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ï´¨¤¤¤«¤é´é¤â¥Ñ¥ê¥Ã¤È¥¹¥Ã¥­¥ê¤¹¤ë¤Í¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢³¤ÊÕ¤ä²ÏÀîÉß¡¢¹â¸¶¤Ê¤É¤Î²°³°¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£CBC¤Ç¡Ö·Ú¥È