「お風呂場やトイレに行くたびに寒さを感じて、ヒートショックが心配」という悩みを抱えていませんか？今回は、ヒートショックの原因やなりやすい人の特徴、予防法についてご紹介します。1.ヒートショックの原因は血圧の急変動 ヒートショックとは、急激な温度変化による血圧の変動で引き起こされる健康被害のことです。寒い季節になると、暖かい部屋から寒い場所へ移動したときに血管が収縮し、血圧が急上昇します。また、