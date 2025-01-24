Francesco CanepaVirginia Furness[フランクフルト ２０日 ロイター] - 各国中央銀行が気候変動対策のために協力する取り組みが、重大な壁に突き当たっている。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１７日に「気候変動リスクに係わる金融当局のネットワーク（ＮＧＦＳ）」からの脱退を発表したからだ。ＦＲＢは脱退理由としてＮＧＦＳの活動が「広範囲に及ぶようになり（ＦＲＢの）法定義務の領域外に広がっている」点を挙げた。２