Epic Games Storeを運営するEpic Gamesが、AndroidとiOS向けの無料ゲームをEpic Games Storeで配布するプログラムを開始する予定です。このプログラムのために、Epic Gamesは「開発者がAppleに支払わなければならない手数料」を開発者に代わって支払うと宣言しています。Epic will expand its mobile game store by helping cover developer iOS fees - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/23/24349542/epic-games-third-pa