◆2025最新｜ロイヤルホストから国産いちごを使用したデザートがお目見え！例年好評の逸品から新作までロイヤルホストの季節のデザートの中でも人気の高い“いちご”をテーマにしたデザートが今年も登場。第1弾は、2025年1月15日（水）〜3月中旬ごろまでの間に開催される「苺~Sweet Strawberry 1st season~」。例年大好評の「苺のブリュレパフェ」のほか、バージョンアップした「苺のふんわりショートケーキ仕立て」など新作もライ