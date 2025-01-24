Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î³Æ¾Þ¤Î¸õÊä¤¬23Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢À¯¸¢2´üÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¼ã¤«¤ê¤·Æü¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡§¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÎÁÏ¤êÊý¡×¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡Ê42¡Ë¤¬¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°­Ì¾¹â¤­íåÏÓ¡Ê¤é¤Ä¤ï¤ó¡ËÊÛ¸î»Î¥í¥¤¡¦¥³¡¼¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê46¡Ë¤â½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤Ï70Ç¯Âå¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÉñÂæ¤Ë20Âå¤Îµ¤¼å¤Ê¥È¥é