Image: JLStock / Shutterstock.com スマートグラスで他社よりも少しリードしている感のあるMeta。サングラスメーカーのレイバンとコラボしたRay-Ban Metaスマート グラスも着実にその進化を続けています。そして、いま別のアパレル企業とコラボの話が進んでいるようです。Meta x オークリーBloombergの報道によれば、Metaとオークリーがスマートグラスでタッグを組むといいます。両社開発の