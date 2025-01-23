小児矯正の第一期治療は、子どもの成長期を活用して歯列の基礎を整える大切なプロセスです。第二期治療と目的や方法が異なるこの治療は、永久歯が生え揃う環境を整える役割を果たします。本記事では小児矯正の第一期について以下の点を中心にご紹介します。 小児矯正の第一期治療とは 小児矯正の第一期治療と第二期治療との違い 小児矯正の第一期治療のみで治療を終える注意点 小児矯正の第一期について理解するためにもご参考