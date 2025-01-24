阪神、オリックス、日本ハムで活躍したデイリースポーツ評論家・糸井嘉男氏（４３）の「超人目線」。今回のテーマは春季キャンプ。初の臨時コーチを務める超人は年末年始もトレーニングに励み、キャンプへ準備万端だ。投打の注目選手に、森下翔太外野手（２４）と現役ドラフトで巨人から加入した畠世周投手（３０）を挙げ、２人の成長とシーズンでの活躍に太鼓判を押した。◇◇いよいよ春季キャンプが近づいてきました