【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：44,565.07 △408.34（1/23）NASDAQ：20,053.68 △44.34（1/23） 1.概況 昨日の米国市場は、主要3指数が揃って4日続伸しました。トランプ大統領はダボス会議にオンラインで出席し、サウジアラビアなどに原油価格の引き下げを求める考えを明らかにしたほか、原油価格が下がった場合には、FRB（米連邦準備制度理事会）を念頭に政策金利の引き下げを求める旨の発