日本株ＡＤＲ・円換算終値ソフトバンクＧが安い 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2907（-18.0-0.62%） ホンダ1488（-3.5-0.23%） 三菱ＵＦＪ1910（+3+0.16%） みずほＦＧ4003（+40+1.01%） 三井住友ＦＧ3810（+38+1.01%） 東京海上5172（+8+0.15%） ＮＴＴ151（-0.3-0.20%） ＫＤＤＩ4813（-24-0.50%） ソフトバンク196（+0.2+0.10%） 伊藤忠