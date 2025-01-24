サンマルクカフェは、2025年1月24日から2月27日まで、全国のサンマルクカフェでバレンタイン期間限定メニューを販売します。この時期だけのチョコレートづくしなメニューを楽しめる今年もサンマルクカフェからバレンタインシーズンを盛り上げる、濃厚なチョコレートの期間限定メニューが登場します。「プレミアムチョコクロ 濃厚リッチガトーショコラ」は、一部店舗で販売し好評を博した「ガトーショコラチョコクロ」を進化させた