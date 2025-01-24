― ダウは408ドル高と4日続伸、トランプ米大統領の減税や規制緩和方針が好感され買い優勢 ― ＮＹダウ 44565.07 ( +408.34 ) Ｓ＆Ｐ500 6118.71 ( +32.34 ) ＮＡＳＤＡＱ 20053.67 ( +44.33 ) 米10年債利回り4.645 ( +0.040 ) ＮＹ(WTI)原油 74.62 ( -0.82 ) ＮＹ金 2765.0 ( -5.9 ) ＶＩＸ指数15.02 ( -0.08 ) シカゴ日経225先物 (円建て)39920 ( +30 ) シ