24日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝156円03銭前後と、前日午後5時時点に比べ56銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝162円50銭前後と33銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース