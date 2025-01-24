正午前後日銀金融政策決定会合結果、展望リポート公表 15:30植田日銀総裁、記者会見 19:00ラガルドECB総裁、ゲオルギエワIMF専務理事、ダボス会議「2025世界経済見通し」講演 20:00チポローネECB理事、金融研究所会議で中央銀行デジタル通貨（CBDC）について講演 通常国会召集、石破首相演説 世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、最終日） FRBブラックアウト期間（金融政策に