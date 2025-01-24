24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の2757ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2828.60ポイントボリンジャーバンド3σ 2797.46ポイントボリンジャーバンド2σ 2766.32ポイントボリンジャーバンド1σ 2757.00ポイント24日夜間取引終値 2751.74ポイント23日TOPIX現物終値 2735.18ポイント25日移動平均 2734