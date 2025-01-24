福島県のJR郡山駅前で入試当日の受験生が車にはねられ死亡した事件で、逮捕された男は家族に「代行を使って帰る」などと話していたことが分かりました。22日、JR郡山駅前の横断歩道で大阪府の予備校生・横見咲空さん（19）が軽乗用車にはねられ死亡しました。酒気帯び運転などの疑いで現行犯逮捕された池田怜平容疑者（34）は事件の前日、「代行を使って帰る」と家族に話していたことが新たに分かりました。捜査関係者によ