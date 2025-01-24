¹á¼è¿µ¸ã¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢»ÖÂº½ß¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË ¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¡Ê30ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¡¢ÈþÂ¼Î¤¹¾¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÉÚ±Ê°¦±é¤¸¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥«¥Õ¥§Å¹¼ç¡¦º£±ÊÅÔ¤Î¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¡¦Àé²Æ¡Ê¤Á¤Ê¤Ä¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¡ÙÂè3ÏÃ¡È°ìÊ¿¡É¹á¼è¿µ¸ã¡¢ÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡ÈPTA¤Î¿Æ¤¿¤Á¡É¤Ë¿©¤¤¹þ¤â¤¦¤È²èºöËÜºî¤Ï¡¢ÁªµóÅöÁª¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò